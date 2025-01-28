Ціна PEPPA (PEPPA)
Поточна ціна PEPPA (PEPPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPPA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.92 USD
- зміна ціни PEPPA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPPA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPPA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPPA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPPA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.81%
|60 днів
|$ 0
|-6.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPPA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? All jokes aside, here is a rough sketch of $PEPPA path ahead. We dont wan’t to give everything away on day 1, Expect a lot of the surprises along the way ;) The most adorable and hilarious meme coin in the ERC blockchain. In this whimsical adventure, you'll laugh, squeal, and invest! An astounding 100% of the tokens jumped into the muddy puddle of the liquidity pool, while LP tokens took a delightful dip in the burn bin. And guess what? The contract itself has been renounced, leaving no trace of piggy business! 19.5% worth $166,000 has been bought by $PEPPA and sent to Binance wallet 12, patiently waiting for future adventures #WINK # BINANCE
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