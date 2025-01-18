Ціна Peezy (PEEZY)
Поточна ціна Peezy (PEEZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEEZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peezy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.36 USD
- зміна ціни Peezy протягом дня — -4.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peezy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peezy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peezy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peezy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.96%
|30 днів
|$ 0
|-41.61%
|60 днів
|$ 0
|-48.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peezy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-4.96%
-9.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peezy is the badass alter ego of Pepe, a Matt Furie production. If Pepe is king then Peezy is prince and princes get paid. Community owned.
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