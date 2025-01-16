Ціна PACT (PACT)
Поточна ціна PACT (PACT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PACT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PACT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.90 USD
- зміна ціни PACT протягом дня — +79.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PACT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PACT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PACT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PACT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+79.01%
|30 днів
|$ 0
|-77.00%
|60 днів
|$ 0
|-80.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PACT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+79.01%
-55.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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