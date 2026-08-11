Яка зараз ціна OWB?

OWB (OWB) торгують за ₴0.5618419023358028880000, що відображає зміну ціни на рівні 4.70% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає OWB у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Base Native, OWB часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують OWB сьогодні?

За останні 24 години OWB зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів OWB?

Сьогодні в обігу знаходиться 142500272.08207688 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг OWB?

Наразі OWB займає ринковий рейтинг №2286 з ринковою капіталізацією ₴564642679.19725628160000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати OWB за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 4.70% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як OWB порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Base Native OWB демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.