Ціна OPEN GPU (OGPU)
Поточна ціна OPEN GPU (OGPU) сьогодні становить 1.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPEN GPU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.97K USD
- зміна ціни OPEN GPU протягом дня — -13.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPEN GPU до USD становила $ -0.222640987613867.
За останні 30 днів зміна ціни OPEN GPU до USD становила $ -0.6957029880.
За останні 60 днів зміна ціни OPEN GPU до USD становила $ +0.4276548160.
За останні 90 днів зміна ціни OPEN GPU до USD становила $ +0.4526204779901151.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.222640987613867
|-13.98%
|30 днів
|$ -0.6957029880
|-50.78%
|60 днів
|$ +0.4276548160
|+31.22%
|90 днів
|$ +0.4526204779901151
|+49.34%
Останній аналіз цін OPEN GPU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.20%
-13.98%
-26.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OPEN GPU Network pioneers the oGPU Chain, a custom blockchain ecosystem designed for decentralized, shared GPU computing. It supports scalable AI research, real-time processing, and sustainable tech initiatives, fostering advancements in climate research and beyond.
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|1 OGPU до AUD
A$2.2057
|1 OGPU до GBP
￡1.1234
|1 OGPU до EUR
€1.3289
|1 OGPU до USD
$1.37
|1 OGPU до MYR
RM6.165
|1 OGPU до TRY
₺48.5391
|1 OGPU до JPY
¥214.0899
|1 OGPU до RUB
₽140.4113
|1 OGPU до INR
₹118.6146
|1 OGPU до IDR
Rp22,459.0128
|1 OGPU до PHP
₱80.2135
|1 OGPU до EGP
￡E.69.048
|1 OGPU до BRL
R$8.357
|1 OGPU до CAD
C$1.9728
|1 OGPU до BDT
৳166.455
|1 OGPU до NGN
₦2,133.9531
|1 OGPU до UAH
₴57.6907
|1 OGPU до VES
Bs73.98
|1 OGPU до PKR
Rs381.9286
|1 OGPU до KZT
₸727.1686
|1 OGPU до THB
฿47.1143
|1 OGPU до TWD
NT$45.0593
|1 OGPU до CHF
Fr1.2467
|1 OGPU до HKD
HK$10.6586
|1 OGPU до MAD
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