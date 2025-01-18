Сьогоднішня ціна OPEN GPU (OGPU)

Поточна ціна OPEN GPU (OGPU) сьогодні становить 1.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPEN GPU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.97K USD

- зміна ціни OPEN GPU протягом дня — -13.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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