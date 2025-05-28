Ціна OneID (ONEID)
Поточна ціна OneID (ONEID) сьогодні становить 0,00302655 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ONEID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OneID:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OneID протягом дня — +5,20%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OneID до USD становила $ +0,00014973.
За останні 30 днів зміна ціни OneID до USD становила $ -0,0007777864.
За останні 60 днів зміна ціни OneID до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OneID до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00014973
|+5,20%
|30 днів
|$ -0,0007777864
|-25,69%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OneID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,36%
+5,20%
+3,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.
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