Сьогоднішня ціна Nuance (NUA)

Поточна ціна Nuance (NUA) сьогодні становить 0.02417333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nuance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.06 USD

- зміна ціни Nuance протягом дня — +27.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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