Ціна Nuance (NUA)
Поточна ціна Nuance (NUA) сьогодні становить 0.02417333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.06 USD
- зміна ціни Nuance протягом дня — +27.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuance до USD становила $ +0.00528331.
За останні 30 днів зміна ціни Nuance до USD становила $ -0.0068776604.
За останні 60 днів зміна ціни Nuance до USD становила $ +0.0067150779.
За останні 90 днів зміна ціни Nuance до USD становила $ +0.007360017805295122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00528331
|+27.97%
|30 днів
|$ -0.0068776604
|-28.45%
|60 днів
|$ +0.0067150779
|+27.78%
|90 днів
|$ +0.007360017805295122
|+43.77%
Останній аналіз цін Nuance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+27.97%
+123.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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