Ціна Noggles (NOGS)
Поточна ціна Noggles (NOGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.52 USD
- зміна ціни Noggles протягом дня — -8.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noggles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noggles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.72%
|30 днів
|$ 0
|-30.09%
|60 днів
|$ 0
|+36.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-8.72%
-2.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Noggles (NOGS) is an unprecedented experiment built to unify communities under a powerful nounish ecosystem. NOGS has been designed to be a memecoin, a utility token and a nounish infrastructure for the world.
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