Сьогоднішня ціна Netswap (NETT)

Поточна ціна Netswap (NETT) сьогодні становить 0.124152 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна NETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Netswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.69K USD

- зміна ціни Netswap протягом дня — -32.56%

- циркуляційна пропозиція – 10.31M USD

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