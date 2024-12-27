Ціна Netswap (NETT)
Поточна ціна Netswap (NETT) сьогодні становить 0.124152 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна NETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Netswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.69K USD
- зміна ціни Netswap протягом дня — -32.56%
- циркуляційна пропозиція – 10.31M USD
Отримуйте оновлення цін NETT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NETT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Netswap до USD становила $ -0.0599481077223305.
За останні 30 днів зміна ціни Netswap до USD становила $ -0.0546878634.
За останні 60 днів зміна ціни Netswap до USD становила $ -0.0537001598.
За останні 90 днів зміна ціни Netswap до USD становила $ -0.0781090024555183.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0599481077223305
|-32.56%
|30 днів
|$ -0.0546878634
|-44.04%
|60 днів
|$ -0.0537001598
|-43.25%
|90 днів
|$ -0.0781090024555183
|-38.61%
Останній аналіз цін Netswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-32.56%
-33.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NETT до AUD
A$0.1986432
|1 NETT до GBP
￡0.09808008
|1 NETT до EUR
€0.1179444
|1 NETT до USD
$0.124152
|1 NETT до MYR
RM0.55495944
|1 NETT до TRY
₺4.37139192
|1 NETT до JPY
¥19.584978
|1 NETT до RUB
₽12.73675368
|1 NETT до INR
₹10.61375448
|1 NETT до IDR
Rp2,002.45133256
|1 NETT до PHP
₱7.22688792
|1 NETT до EGP
￡E.6.31561224
|1 NETT до BRL
R$0.76850088
|1 NETT до CAD
C$0.17753736
|1 NETT до BDT
৳14.83988856
|1 NETT до NGN
₦192.18481296
|1 NETT до UAH
₴5.20941792
|1 NETT до VES
Bs6.331752
|1 NETT до PKR
Rs34.56267528
|1 NETT до KZT
₸65.00102112
|1 NETT до THB
฿4.21620192
|1 NETT до TWD
NT$4.07591016
|1 NETT до CHF
Fr0.1117368
|1 NETT до HKD
HK$0.96341952
|1 NETT до MAD
.د.م1.25269368