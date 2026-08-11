Сьогоднішня ціна MultiVAC

Поточна ціна MultiVAC (MTV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MTV до USD становить $ 0 за MTV.

MultiVAC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 010 232, з циркуляційною пропозицією у 3,46B MTV. Протягом останніх 24 годин MTV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0290681, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MTV змінився на -0,01% за останню годину та на -1,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,88K.

Ринкова інформація щодо MultiVAC (MTV)

Ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Обсяг (за 24 год) $ 43,88K$ 43,88K $ 43,88K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 3,46B 3,46B 3,46B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MultiVAC — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,88K. Циркуляційна пропозиція MTV — 3,46B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.