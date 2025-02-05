Сьогоднішня ціна MultiPlanetary Inus (INUS)

Поточна ціна MultiPlanetary Inus (INUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MultiPlanetary Inus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.07 USD

- зміна ціни MultiPlanetary Inus протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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