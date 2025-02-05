Ціна MultiPlanetary Inus (INUS)
Поточна ціна MultiPlanetary Inus (INUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MultiPlanetary Inus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.07 USD
- зміна ціни MultiPlanetary Inus протягом дня — +0.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MultiPlanetary Inus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MultiPlanetary Inus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MultiPlanetary Inus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MultiPlanetary Inus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.87%
|30 днів
|$ 0
|-39.23%
|60 днів
|$ 0
|-41.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MultiPlanetary Inus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+0.87%
-21.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community. What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin. History of your project. What’s next for your project? Release P2E games combined with AI What can your token be used for?
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