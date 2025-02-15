Ціна mPendle (MPENDLE)
Поточна ціна mPendle (MPENDLE) сьогодні становить 1.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPENDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mPendle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.47K USD
- зміна ціни mPendle протягом дня — +12.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MPENDLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MPENDLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mPendle до USD становила $ +0.155576.
За останні 30 днів зміна ціни mPendle до USD становила $ -0.1654038400.
За останні 60 днів зміна ціни mPendle до USD становила $ -0.2347674000.
За останні 90 днів зміна ціни mPendle до USD становила $ +0.1416199945315292.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.155576
|+12.52%
|30 днів
|$ -0.1654038400
|-11.81%
|60 днів
|$ -0.2347674000
|-16.76%
|90 днів
|$ +0.1416199945315292
|+11.25%
Останній аналіз цін mPendle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
+12.52%
+17.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform designed to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? mPENDLE refers to "Magpie PENDLE", is a liquid version of vePENDLE that allows users to earn passive income on Penpie. PENDLE holders can convert tokens into mPENDLE on Penpie to earn boosted APR. Penpie takes all converted PENDLE tokens and locks them on Pendle Finance in order to acquire more vePENDLE. This, in turn, allows Penpie to provide boosted APR for its depositors. The process of permanently removing tokens from circulation is known as 'blackholing' and cannot be reversed. mPENDLE holders have the option to exchange their tokens for PENDLE on Wombat Exchange.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MPENDLE до AUD
A$2.198
|1 MPENDLE до GBP
￡1.106
|1 MPENDLE до EUR
€1.33
|1 MPENDLE до USD
$1.4
|1 MPENDLE до MYR
RM6.202
|1 MPENDLE до TRY
₺50.708
|1 MPENDLE до JPY
¥213.248
|1 MPENDLE до RUB
₽127.484
|1 MPENDLE до INR
₹121.338
|1 MPENDLE до IDR
Rp22,580.642
|1 MPENDLE до PHP
₱80.85
|1 MPENDLE до EGP
￡E.70.826
|1 MPENDLE до BRL
R$7.98
|1 MPENDLE до CAD
C$1.974
|1 MPENDLE до BDT
৳169.652
|1 MPENDLE до NGN
₦2,117.99
|1 MPENDLE до UAH
₴58.1
|1 MPENDLE до VES
Bs85.4
|1 MPENDLE до PKR
Rs390.95
|1 MPENDLE до KZT
₸694.092
|1 MPENDLE до THB
฿47.208
|1 MPENDLE до TWD
NT$45.752
|1 MPENDLE до CHF
Fr1.246
|1 MPENDLE до HKD
HK$10.892
|1 MPENDLE до MAD
.د.م13.93