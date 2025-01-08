Ціна MOTH (MØTH)
Поточна ціна MOTH (MØTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MØTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOTH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.09 USD
- зміна ціни MOTH протягом дня — -6.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOTH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOTH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOTH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOTH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.88%
|30 днів
|$ 0
|-20.58%
|60 днів
|$ 0
|-12.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOTH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-6.88%
+4.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A mememoin representing the meme of Moths and Lamps.
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