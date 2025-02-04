Сьогоднішня ціна Monko ($MONKO)

Поточна ціна Monko ($MONKO) сьогодні становить 0.00000499 USD з ринковою капіталізацією $ 4.85M USD. Ціна $MONKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 381.35K USD

- зміна ціни Monko протягом дня — +69.02%

- циркуляційна пропозиція – 973.38B USD

Отримуйте оновлення цін $MONKO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $MONKO.