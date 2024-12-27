Сьогоднішня ціна Monkey Pox (POX)

Поточна ціна Monkey Pox (POX) сьогодні становить 0.01791093 USD з ринковою капіталізацією $ 17.83M USD. Ціна POX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monkey Pox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 217.95K USD

- зміна ціни Monkey Pox протягом дня — +80.86%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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