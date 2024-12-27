Сьогоднішня ціна Mind (MND)

Поточна ціна Mind (MND) сьогодні становить 0.01793688 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна MND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mind:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.66K USD

- зміна ціни Mind протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 97.00M USD

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