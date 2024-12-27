Ціна Mind (MND)
Поточна ціна Mind (MND) сьогодні становить 0.01793688 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна MND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mind:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.66K USD
- зміна ціни Mind протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 97.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mind до USD становила $ -0.00014554675307257.
За останні 30 днів зміна ціни Mind до USD становила $ +0.0000228659.
За останні 60 днів зміна ціни Mind до USD становила $ -0.0025566439.
За останні 90 днів зміна ціни Mind до USD становила $ -0.02364128784437224.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014554675307257
|-0.80%
|30 днів
|$ +0.0000228659
|+0.13%
|60 днів
|$ -0.0025566439
|-14.25%
|90 днів
|$ -0.02364128784437224
|-56.85%
Останній аналіз цін Mind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-0.80%
+18.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mind is an agnostic graph-based meta-programming language designed for both AI & humans, enabling easy program creation & modification through natural language.
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