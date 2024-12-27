Сьогоднішня ціна Million (MM)

Поточна ціна Million (MM) сьогодні становить 0.99937 USD з ринковою капіталізацією $ 998.37K USD. Ціна MM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Million:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.93K USD

- зміна ціни Million протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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