Сьогоднішня ціна Micro GPT ($MICRO)

Поточна ціна Micro GPT ($MICRO) сьогодні становить 0.03118717 USD з ринковою капіталізацією $ 31.26M USD. Ціна $MICRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Micro GPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.46M USD

- зміна ціни Micro GPT протягом дня — +17.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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