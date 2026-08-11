Сьогоднішня ціна MESA

Поточна ціна MESA (MESA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MESA до USD становить $ 0 за MESA.

MESA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 122,564, з циркуляційною пропозицією у 998.73M MESA. Протягом останніх 24 годин MESA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MESA змінився на -0.15% за останню годину та на -0.36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 232.34.

Ринкова інформація щодо MESA (MESA)

Ринкова капіталізація $ 122.56K$ 122.56K $ 122.56K Обсяг (за 24 год) $ 232.34$ 232.34 $ 232.34 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 122.56K$ 122.56K $ 122.56K Циркуляційне постачання 998.73M 998.73M 998.73M Загальна пропозиція 998,730,534.237828 998,730,534.237828 998,730,534.237828

Поточна ринкова капіталізація MESA — $ 122.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 232.34. Циркуляційна пропозиція MESA — 998.73M, зі загальною пропозицією 998730534.237828. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 122.56K.