Сьогоднішня ціна LootBot (LOOT)

Поточна ціна LootBot (LOOT) сьогодні становить 0.121993 USD з ринковою капіталізацією $ 829.84K USD. Ціна LOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LootBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.48K USD

- зміна ціни LootBot протягом дня — +0.27%

- циркуляційна пропозиція – 6.82M USD

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