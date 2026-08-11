Сьогоднішня ціна Loom

Поточна ціна Loom (LOOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOOM до USD становить $ 0 за LOOM.

Loom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 192.761, з циркуляційною пропозицією у 999,63M LOOM. Протягом останніх 24 годин LOOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00142637, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOOM змінився на -7,38% за останню годину та на +1.015,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 190,15K.

Ринкова інформація щодо Loom (LOOM)

Ринкова капіталізація $ 192,76K$ 192,76K $ 192,76K Обсяг (за 24 год) $ 190,15K$ 190,15K $ 190,15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 192,76K$ 192,76K $ 192,76K Циркуляційне постачання 999,63M 999,63M 999,63M Загальна пропозиція 999.634.105,642207 999.634.105,642207 999.634.105,642207

Поточна ринкова капіталізація Loom — $ 192,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 190,15K. Циркуляційна пропозиція LOOM — 999,63M, зі загальною пропозицією 999634105.642207. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,76K.