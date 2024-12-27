Сьогоднішня ціна Loan Protocol (LOAN)

Поточна ціна Loan Protocol (LOAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна LOAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loan Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.31K USD

- зміна ціни Loan Protocol протягом дня — +4.43%

- циркуляційна пропозиція – 27.83B USD

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