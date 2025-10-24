Інформація щодо ціни LILLY ($LILLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00100833$ 0,00100833 $ 0,00100833 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,90% Зміна ціни (1 дн.) -9,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,93%

Актуальна ціна LILLY ($LILLY) становить --. За останні 24 години $LILLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $LILLY становить $ 0,00100833, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $LILLY змінився на +0,90% за останню годину, -9,54% за 24 години та на -12,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LILLY ($LILLY)

Ринкова капіталізація $ 233,86K$ 233,86K $ 233,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 233,86K$ 233,86K $ 233,86K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LILLY — $ 233,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $LILLY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 233,86K.