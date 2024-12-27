Сьогоднішня ціна Libra (LIBRA)

Поточна ціна Libra (LIBRA) сьогодні становить 0.00380109 USD з ринковою капіталізацією $ 3.82M USD. Ціна LIBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Libra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.13K USD

- зміна ціни Libra протягом дня — +8.24%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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