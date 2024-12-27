Ціна Libra (LIBRA)
Поточна ціна Libra (LIBRA) сьогодні становить 0.00380109 USD з ринковою капіталізацією $ 3.82M USD. Ціна LIBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Libra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.13K USD
- зміна ціни Libra протягом дня — +8.24%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Libra до USD становила $ +0.0002895.
За останні 30 днів зміна ціни Libra до USD становила $ -0.0004589827.
За останні 60 днів зміна ціни Libra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Libra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002895
|+8.24%
|30 днів
|$ -0.0004589827
|-12.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Libra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+8.24%
+28.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Libra, the Scales ⚖️, embodies the balanced and harmonious spirit of early autumn, from mid-September to mid-October. This season is marked by a quest for justice and beauty, seeking fairness and aesthetic perfection. 🌸 Embrace the diplomatic and charming essence of Libra!
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