Сьогоднішня ціна Leviathan Points (SQUID)

Поточна ціна Leviathan Points (SQUID) сьогодні становить 0.01531944 USD з ринковою капіталізацією $ 382.80K USD. Ціна SQUID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Leviathan Points:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Leviathan Points протягом дня — +1.51%

- циркуляційна пропозиція – 25.00M USD

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