Ціна Leviathan Points (SQUID)
Поточна ціна Leviathan Points (SQUID) сьогодні становить 0.01531944 USD з ринковою капіталізацією $ 382.80K USD. Ціна SQUID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leviathan Points:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Leviathan Points протягом дня — +1.51%
- циркуляційна пропозиція – 25.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leviathan Points до USD становила $ +0.00022777.
За останні 30 днів зміна ціни Leviathan Points до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Leviathan Points до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Leviathan Points до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022777
|+1.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Leviathan Points: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+1.51%
-4.50%
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