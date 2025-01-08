Сьогоднішня ціна KWEEN (KWEEN)

Поточна ціна KWEEN (KWEEN) сьогодні становить 0.02501519 USD з ринковою капіталізацією $ 25.03M USD. Ціна KWEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KWEEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 396.67K USD

- зміна ціни KWEEN протягом дня — +9.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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