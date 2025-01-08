Ціна KWEEN (KWEEN)
Поточна ціна KWEEN (KWEEN) сьогодні становить 0.02501519 USD з ринковою капіталізацією $ 25.03M USD. Ціна KWEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KWEEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 396.67K USD
- зміна ціни KWEEN протягом дня — +9.98%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KWEEN до USD становила $ +0.00226973.
За останні 30 днів зміна ціни KWEEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KWEEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KWEEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00226973
|+9.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KWEEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.33%
+9.98%
+46.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.
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