Ціна Konnect (KCT)
Поточна ціна Konnect (KCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Konnect:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.93K USD
- зміна ціни Konnect протягом дня — +58.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KCT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KCT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Konnect до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Konnect до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Konnect до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Konnect до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+58.25%
|30 днів
|$ 0
|+227.48%
|60 днів
|$ 0
|-86.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Konnect: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.21%
+58.25%
+99.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KCT до AUD
A$--
|1 KCT до GBP
￡--
|1 KCT до EUR
€--
|1 KCT до USD
$--
|1 KCT до MYR
RM--
|1 KCT до TRY
₺--
|1 KCT до JPY
¥--
|1 KCT до RUB
₽--
|1 KCT до INR
₹--
|1 KCT до IDR
Rp--
|1 KCT до PHP
₱--
|1 KCT до EGP
￡E.--
|1 KCT до BRL
R$--
|1 KCT до CAD
C$--
|1 KCT до BDT
৳--
|1 KCT до NGN
₦--
|1 KCT до UAH
₴--
|1 KCT до VES
Bs--
|1 KCT до PKR
Rs--
|1 KCT до KZT
₸--
|1 KCT до THB
฿--
|1 KCT до TWD
NT$--
|1 KCT до CHF
Fr--
|1 KCT до HKD
HK$--
|1 KCT до MAD
.د.م--