Сьогоднішня ціна Konnect (KCT)

Поточна ціна Konnect (KCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Konnect:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.93K USD

- зміна ціни Konnect протягом дня — +58.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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