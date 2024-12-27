Ціна Kolin (KOLIN)
Поточна ціна Kolin (KOLIN) сьогодні становить 0.00737527 USD з ринковою капіталізацією $ 7.38M USD. Ціна KOLIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kolin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 518.61K USD
- зміна ціни Kolin протягом дня — -15.45%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kolin до USD становила $ -0.001347860705121705.
За останні 30 днів зміна ціни Kolin до USD становила $ +0.0103210966.
За останні 60 днів зміна ціни Kolin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kolin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001347860705121705
|-15.45%
|30 днів
|$ +0.0103210966
|+139.94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kolin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-15.45%
+42.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.
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