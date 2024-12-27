Сьогоднішня ціна Kolin (KOLIN)

Поточна ціна Kolin (KOLIN) сьогодні становить 0.00737527 USD з ринковою капіталізацією $ 7.38M USD. Ціна KOLIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kolin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 518.61K USD

- зміна ціни Kolin протягом дня — -15.45%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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