Ціна KEYDOG ($KEYDOG)
Поточна ціна KEYDOG ($KEYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 308.26K USD. Ціна $KEYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KEYDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04K USD
- зміна ціни KEYDOG протягом дня — -11.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KEYDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KEYDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KEYDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KEYDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.80%
|30 днів
|$ 0
|-60.75%
|60 днів
|$ 0
|-94.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KEYDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
-11.80%
-16.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ticklin' the ivories
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