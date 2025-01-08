Сьогоднішня ціна KEYDOG ($KEYDOG)

Поточна ціна KEYDOG ($KEYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 308.26K USD. Ціна $KEYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KEYDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.04K USD

- зміна ціни KEYDOG протягом дня — -11.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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