Ціна Ket (KET)
Поточна ціна Ket (KET) сьогодні становить 0.01180188 USD з ринковою капіталізацією $ 11.79M USD. Ціна KET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.46K USD
- зміна ціни Ket протягом дня — +21.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін KET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ket до USD становила $ +0.00210474.
За останні 30 днів зміна ціни Ket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00210474
|+21.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.64%
+21.70%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KET до AUD
A$0.0187649892
|1 KET до GBP
￡0.0095595228
|1 KET до EUR
€0.0113298048
|1 KET до USD
$0.01180188
|1 KET до MYR
RM0.0524003472
|1 KET до TRY
₺0.4206190032
|1 KET до JPY
¥1.8388509228
|1 KET до RUB
₽1.17428706
|1 KET до INR
₹1.0218067704
|1 KET до IDR
Rp193.4734116672
|1 KET до PHP
₱0.6912361116
|1 KET до EGP
￡E.0.5935165452
|1 KET до BRL
R$0.0710473176
|1 KET до CAD
C$0.0168766884
|1 KET до BDT
৳1.4290896492
|1 KET до NGN
₦18.2690742024
|1 KET до UAH
₴0.4972132044
|1 KET до VES
Bs0.6491034
|1 KET до PKR
Rs3.2727793428
|1 KET до KZT
₸6.149959668
|1 KET до THB
฿0.4002017508
|1 KET до TWD
NT$0.3867476076
|1 KET до CHF
Fr0.010621692
|1 KET до HKD
HK$0.0918186264
|1 KET до MAD
.د.م0.1177827624