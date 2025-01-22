Сьогоднішня ціна Ket (KET)

Поточна ціна Ket (KET) сьогодні становить 0.01180188 USD з ринковою капіталізацією $ 11.79M USD. Ціна KET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ket:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.46K USD

- зміна ціни Ket протягом дня — +21.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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