Ціна Juris Protocol (JURIS)
Поточна ціна Juris Protocol (JURIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.33M USD. Ціна JURIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juris Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.73K USD
- зміна ціни Juris Protocol протягом дня — -2.94%
- циркуляційна пропозиція – 387.17B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juris Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juris Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Juris Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Juris Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Juris Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.45%
-2.94%
-6.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
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