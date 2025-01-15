Сьогоднішня ціна Juris Protocol (JURIS)

Поточна ціна Juris Protocol (JURIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.33M USD. Ціна JURIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juris Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.73K USD

- зміна ціни Juris Protocol протягом дня — -2.94%

- циркуляційна пропозиція – 387.17B USD

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