Сьогоднішня ціна Ispolink

Поточна ціна Ispolink (ISP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISP до USD становить $ 0 за ISP.

Ispolink наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 245 931, з циркуляційною пропозицією у 9,50B ISP. Протягом останніх 24 годин ISP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01830029, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISP змінився на +1,76% за останню годину та на +35,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ispolink (ISP)

Ринкова капіталізація $ 245,93K$ 245,93K $ 245,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 262,96K$ 262,96K $ 262,96K Циркуляційне постачання 9,50B 9,50B 9,50B Загальна пропозиція 9 800 631 195,1373 9 800 631 195,1373 9 800 631 195,1373

Поточна ринкова капіталізація Ispolink — $ 245,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISP — 9,50B, зі загальною пропозицією 9800631195.1373. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 262,96K.