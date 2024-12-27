Сьогоднішня ціна IMPT (IMPT)

Поточна ціна IMPT (IMPT) сьогодні становить 0.00558778 USD з ринковою капіталізацією $ 6.96M USD. Ціна IMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IMPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 573.95K USD

- зміна ціни IMPT протягом дня — +0.68%

- циркуляційна пропозиція – 1.24B USD

Отримуйте оновлення цін IMPT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IMPT.