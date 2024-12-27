Ціна IMPT (IMPT)
Поточна ціна IMPT (IMPT) сьогодні становить 0.00558778 USD з ринковою капіталізацією $ 6.96M USD. Ціна IMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IMPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 573.95K USD
- зміна ціни IMPT протягом дня — +0.68%
- циркуляційна пропозиція – 1.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IMPT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IMPT до USD становила $ +0.0006021654.
За останні 60 днів зміна ціни IMPT до USD становила $ +0.0014444824.
За останні 90 днів зміна ціни IMPT до USD становила $ +0.003092559725054419.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.68%
|30 днів
|$ +0.0006021654
|+10.78%
|60 днів
|$ +0.0014444824
|+25.85%
|90 днів
|$ +0.003092559725054419
|+123.94%
Останній аналіз цін IMPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+0.68%
+11.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.
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