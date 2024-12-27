Сьогоднішня ціна Impermax (IBEX)

Поточна ціна Impermax (IBEX) сьогодні становить 0.080502 USD з ринковою капіталізацією $ 6.62M USD. Ціна IBEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Impermax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD

- зміна ціни Impermax протягом дня — +2.88%

- циркуляційна пропозиція – 82.14M USD

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