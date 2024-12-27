Ціна Impermax (IBEX)
Поточна ціна Impermax (IBEX) сьогодні становить 0.080502 USD з ринковою капіталізацією $ 6.62M USD. Ціна IBEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Impermax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD
- зміна ціни Impermax протягом дня — +2.88%
- циркуляційна пропозиція – 82.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Impermax до USD становила $ +0.00225504.
За останні 30 днів зміна ціни Impermax до USD становила $ +0.0215459980.
За останні 60 днів зміна ціни Impermax до USD становила $ +0.0572388057.
За останні 90 днів зміна ціни Impermax до USD становила $ +0.01981325775482771.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00225504
|+2.88%
|30 днів
|$ +0.0215459980
|+26.76%
|60 днів
|$ +0.0572388057
|+71.10%
|90 днів
|$ +0.01981325775482771
|+32.65%
Останній аналіз цін Impermax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.70%
+2.88%
+17.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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