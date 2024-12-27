Сьогоднішня ціна ICON (ICX)

Поточна ціна ICON (ICX) сьогодні становить 0.185906 USD з ринковою капіталізацією $ 192.77M USD. Ціна ICX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.07M USD

- зміна ціни ICON протягом дня — +6.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.04B USD

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