Ціна HyperChainX (HYPER)
Поточна ціна HyperChainX (HYPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 319.18K USD. Ціна HYPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HyperChainX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.06K USD
- зміна ціни HyperChainX протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 682.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyperChainX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HyperChainX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HyperChainX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyperChainX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|-2.63%
|60 днів
|$ 0
|+9.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HyperChainX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+1.03%
+7.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HYPER is currently trading at $.00041 with MCAP of $ 411,463 Hyper is inspired from Great Jugi Tandon https://medium.com/@Hyperchainx/jugi-tandon-nfts-the-inventor-of-the-double-sided-floppy-drive-7d937705b3ed Bridging the Gap between Blockchain & Gaming NFTS and blockchains are the future of gaming, we at HyperChainX are providing a tailored NFT marketplace and gaming platform. Built by gamers. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace. Whitelist spots and a affiliate program will be available for this presale soon! In the rising crypto gaming industry there is a need for a fully dedicated NFT marketplace that is focussing on the culture, history and its future! We at HyperChainX know what our targeted audience is and we follow the trends. Thats why we are the best marketplace for creators and collectors in the gaming niche. We have all the ingredients that the game needs! The launchpad is designed to give NFT collection creators all the opportunities to create a successful launch. We have it all; custom mystery boxes, whitelisting options, free claims, NFT contract creation support and an affiliate marketing program that will boost the sales. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace.
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