Ціна HYDT (HYDT)
Поточна ціна HYDT (HYDT) сьогодні становить 0.93799 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HYDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 994.01 USD
- зміна ціни HYDT протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HYDT до USD становила $ -0.0026346215247807.
За останні 30 днів зміна ціни HYDT до USD становила $ +0.0001611466.
За останні 60 днів зміна ціни HYDT до USD становила $ -0.0071483279.
За останні 90 днів зміна ціни HYDT до USD становила $ -0.0473579174808045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0026346215247807
|-0.28%
|30 днів
|$ +0.0001611466
|+0.02%
|60 днів
|$ -0.0071483279
|-0.76%
|90 днів
|$ -0.0473579174808045
|-4.80%
Останній аналіз цін HYDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.28%
+0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events
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