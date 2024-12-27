Ціна Hubble (HBB)
Поточна ціна Hubble (HBB) сьогодні становить 0.064988 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна HBB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hubble:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.59K USD
- зміна ціни Hubble протягом дня — -10.33%
- циркуляційна пропозиція – 68.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hubble до USD становила $ -0.00749129327633427.
За останні 30 днів зміна ціни Hubble до USD становила $ -0.0013242019.
За останні 60 днів зміна ціни Hubble до USD становила $ +0.0003368393.
За останні 90 днів зміна ціни Hubble до USD становила $ -0.03047566948809029.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00749129327633427
|-10.33%
|30 днів
|$ -0.0013242019
|-2.03%
|60 днів
|$ +0.0003368393
|+0.52%
|90 днів
|$ -0.03047566948809029
|-31.92%
Останній аналіз цін Hubble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.97%
-10.33%
-10.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)
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