Сьогоднішня ціна Hubble (HBB)

Поточна ціна Hubble (HBB) сьогодні становить 0.064988 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна HBB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hubble:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.59K USD

- зміна ціни Hubble протягом дня — -10.33%

- циркуляційна пропозиція – 68.24M USD

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