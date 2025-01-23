Ціна Heidrun (HEIDRUN)
Поточна ціна Heidrun (HEIDRUN) сьогодні становить 0.00050108 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEIDRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Heidrun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31K USD
- зміна ціни Heidrun протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Heidrun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Heidrun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Heidrun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Heidrun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Heidrun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+1.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.
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