Сьогоднішня ціна Heidrun (HEIDRUN)

Поточна ціна Heidrun (HEIDRUN) сьогодні становить 0.00050108 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEIDRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Heidrun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31K USD

- зміна ціни Heidrun протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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