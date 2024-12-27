Ціна HDOKI (OKI)
Поточна ціна HDOKI (OKI) сьогодні становить 0.00412363 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна OKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HDOKI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.62K USD
- зміна ціни HDOKI протягом дня — +0.68%
- циркуляційна пропозиція – 248.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HDOKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HDOKI до USD становила $ -0.0007391916.
За останні 60 днів зміна ціни HDOKI до USD становила $ +0.0067111282.
За останні 90 днів зміна ціни HDOKI до USD становила $ +0.002633337605579588.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.68%
|30 днів
|$ -0.0007391916
|-17.92%
|60 днів
|$ +0.0067111282
|+162.75%
|90 днів
|$ +0.002633337605579588
|+176.70%
Останній аналіз цін HDOKI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
+0.68%
+5.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
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