Сьогоднішня ціна HDOKI (OKI)

Поточна ціна HDOKI (OKI) сьогодні становить 0.00412363 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна OKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HDOKI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.62K USD

- зміна ціни HDOKI протягом дня — +0.68%

- циркуляційна пропозиція – 248.03M USD

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