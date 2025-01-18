Ціна Haram ($HARAM)
Поточна ціна Haram ($HARAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $HARAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Haram:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.11 USD
- зміна ціни Haram протягом дня — -1.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haram до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Haram до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Haram до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Haram до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.55%
|30 днів
|$ 0
|-20.95%
|60 днів
|$ 0
|-9.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Haram: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-1.55%
-2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Haram is a meme coin with a strong community built around the history and culture of Islam. It is a token of love and appreciation.
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