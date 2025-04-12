Сьогоднішня ціна Grix (GRIX)

Поточна ціна Grix (GRIX) сьогодні становить 0.01870803 USD з ринковою капіталізацією $ 16.96M USD. Ціна GRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grix:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Grix протягом дня — +1.95%

- циркуляційна пропозиція – 907.04M USD

Отримуйте оновлення цін GRIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRIX.