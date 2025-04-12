Ціна Grix (GRIX)
Поточна ціна Grix (GRIX) сьогодні становить 0.01870803 USD з ринковою капіталізацією $ 16.96M USD. Ціна GRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grix:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Grix протягом дня — +1.95%
- циркуляційна пропозиція – 907.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grix до USD становила $ +0.00035765.
За останні 30 днів зміна ціни Grix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035765
|+1.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+1.95%
-8.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."
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