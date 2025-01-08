Ціна GRASS ($GRASS)
Поточна ціна GRASS ($GRASS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 541.13K USD. Ціна $GRASS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GRASS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.86K USD
- зміна ціни GRASS протягом дня — -26.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GRASS до USD становила $ -0.000195589472915255.
За останні 30 днів зміна ціни GRASS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GRASS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GRASS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000195589472915255
|-26.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GRASS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-26.51%
-16.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.
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