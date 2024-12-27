Ціна Golem (GLM)
Поточна ціна Golem (GLM) сьогодні становить 0.360847 USD з ринковою капіталізацією $ 360.20M USD. Ціна GLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77M USD
- зміна ціни Golem протягом дня — +3.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golem до USD становила $ +0.01089771.
За останні 30 днів зміна ціни Golem до USD становила $ -0.0883986020.
За останні 60 днів зміна ціни Golem до USD становила $ +0.0613325872.
За останні 90 днів зміна ціни Golem до USD становила $ +0.0109705304340441.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01089771
|+3.11%
|30 днів
|$ -0.0883986020
|-24.49%
|60 днів
|$ +0.0613325872
|+17.00%
|90 днів
|$ +0.0109705304340441
|+3.14%
Останній аналіз цін Golem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+3.11%
+11.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.
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