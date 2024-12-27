Сьогоднішня ціна Golem (GLM)

Поточна ціна Golem (GLM) сьогодні становить 0.360847 USD з ринковою капіталізацією $ 360.20M USD. Ціна GLM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77M USD

- зміна ціни Golem протягом дня — +3.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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