Ціна FXN (FXN)
Поточна ціна FXN (FXN) сьогодні становить 0.04161658 USD з ринковою капіталізацією $ 37.40M USD. Ціна FXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FXN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60M USD
- зміна ціни FXN протягом дня — +1.23%
- циркуляційна пропозиція – 899.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FXN до USD становила $ +0.00050637.
За останні 30 днів зміна ціни FXN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FXN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FXN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00050637
|+1.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FXN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.18%
+1.23%
+19.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.
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