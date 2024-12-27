Сьогоднішня ціна FXN (FXN)

Поточна ціна FXN (FXN) сьогодні становить 0.04161658 USD з ринковою капіталізацією $ 37.40M USD. Ціна FXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FXN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60M USD

- зміна ціни FXN протягом дня — +1.23%

- циркуляційна пропозиція – 899.99M USD

Отримуйте оновлення цін FXN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FXN.