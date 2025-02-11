Сьогоднішня ціна Fuzzybear (FUZZY)

Поточна ціна Fuzzybear (FUZZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна FUZZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fuzzybear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.18K USD

- зміна ціни Fuzzybear протягом дня — +23.81%

- циркуляційна пропозиція – 317.77B USD

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