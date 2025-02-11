Ціна Fuzzybear (FUZZY)
Поточна ціна Fuzzybear (FUZZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна FUZZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fuzzybear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.18K USD
- зміна ціни Fuzzybear протягом дня — +23.81%
- циркуляційна пропозиція – 317.77B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fuzzybear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fuzzybear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fuzzybear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fuzzybear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+23.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fuzzybear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.76%
+23.81%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.
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