Ціна Frontier (FRONT)
Поточна ціна Frontier (FRONT) сьогодні становить 0.350327 USD з ринковою капіталізацією $ 31.51M USD. Ціна FRONT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frontier:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD
- зміна ціни Frontier протягом дня — +11.07%
- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frontier до USD становила $ +0.03492456.
За останні 30 днів зміна ціни Frontier до USD становила $ -0.0708261350.
За останні 60 днів зміна ціни Frontier до USD становила $ -0.1441758507.
За останні 90 днів зміна ціни Frontier до USD становила $ -0.2212505955610893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03492456
|+11.07%
|30 днів
|$ -0.0708261350
|-20.21%
|60 днів
|$ -0.1441758507
|-41.15%
|90 днів
|$ -0.2212505955610893
|-38.70%
Останній аналіз цін Frontier: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+11.07%
-0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.
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