Сьогоднішня ціна Frontier (FRONT)

Поточна ціна Frontier (FRONT) сьогодні становить 0.350327 USD з ринковою капіталізацією $ 31.51M USD. Ціна FRONT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frontier:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD

- зміна ціни Frontier протягом дня — +11.07%

- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD

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