Ціна Frogonsol (FROG)
Поточна ціна Frogonsol (FROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frogonsol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.38 USD
- зміна ціни Frogonsol протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FROG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FROG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frogonsol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frogonsol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frogonsol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frogonsol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.27%
|30 днів
|$ 0
|+17.79%
|60 днів
|$ 0
|+28.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frogonsol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.27%
+5.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frogonsol is a project built on the Solana blockchain, featuring the $FROG token and a collection of 10,000 NFTs known as Frog Cards.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FROG до VND
₫--
|1 FROG до AUD
A$--
|1 FROG до GBP
￡--
|1 FROG до EUR
€--
|1 FROG до USD
$--
|1 FROG до MYR
RM--
|1 FROG до TRY
₺--
|1 FROG до JPY
¥--
|1 FROG до RUB
₽--
|1 FROG до INR
₹--
|1 FROG до IDR
Rp--
|1 FROG до KRW
₩--
|1 FROG до PHP
₱--
|1 FROG до EGP
￡E.--
|1 FROG до BRL
R$--
|1 FROG до CAD
C$--
|1 FROG до BDT
৳--
|1 FROG до NGN
₦--
|1 FROG до UAH
₴--
|1 FROG до VES
Bs--
|1 FROG до PKR
Rs--
|1 FROG до KZT
₸--
|1 FROG до THB
฿--
|1 FROG до TWD
NT$--
|1 FROG до AED
د.إ--
|1 FROG до CHF
Fr--
|1 FROG до HKD
HK$--
|1 FROG до MAD
.د.م--
|1 FROG до MXN
$--