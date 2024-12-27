Ціна Forj (BONDLY)
Поточна ціна Forj (BONDLY) сьогодні становить 0.00184323 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна BONDLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forj:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.53K USD
- зміна ціни Forj протягом дня — +1.19%
- циркуляційна пропозиція – 983.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forj до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Forj до USD становила $ -0.0001419141.
За останні 60 днів зміна ціни Forj до USD становила $ -0.0001328860.
За останні 90 днів зміна ціни Forj до USD становила $ -0.0006348616762934453.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.19%
|30 днів
|$ -0.0001419141
|-7.69%
|60 днів
|$ -0.0001328860
|-7.20%
|90 днів
|$ -0.0006348616762934453
|-25.61%
Останній аналіз цін Forj: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+1.19%
+1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network
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