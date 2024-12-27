Сьогоднішня ціна Forj (BONDLY)

Поточна ціна Forj (BONDLY) сьогодні становить 0.00184323 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна BONDLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forj:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.53K USD

- зміна ціни Forj протягом дня — +1.19%

- циркуляційна пропозиція – 983.62M USD

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