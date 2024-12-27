Ціна Ferma (FERMA)
Поточна ціна Ferma (FERMA) сьогодні становить 0.100863 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна FERMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ferma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.82K USD
- зміна ціни Ferma протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 11.00M USD
Отримуйте оновлення цін FERMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FERMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ferma до USD становила $ +0.00240669.
За останні 30 днів зміна ціни Ferma до USD становила $ -0.0139681335.
За останні 60 днів зміна ціни Ferma до USD становила $ -0.0305972247.
За останні 90 днів зміна ціни Ferma до USD становила $ -0.01708249949586344.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00240669
|+2.44%
|30 днів
|$ -0.0139681335
|-13.84%
|60 днів
|$ -0.0305972247
|-30.33%
|90 днів
|$ -0.01708249949586344
|-14.48%
Останній аналіз цін Ferma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
+2.44%
+4.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FERMA до AUD
A$0.16238943
|1 FERMA до GBP
￡0.07968177
|1 FERMA до EUR
€0.09682848
|1 FERMA до USD
$0.100863
|1 FERMA до MYR
RM0.45085761
|1 FERMA до TRY
₺3.55441212
|1 FERMA до JPY
¥15.90811236
|1 FERMA до RUB
₽10.58960637
|1 FERMA до INR
₹8.63084691
|1 FERMA до IDR
Rp1,626.82235289
|1 FERMA до PHP
₱5.86921797
|1 FERMA до EGP
￡E.5.12989218
|1 FERMA до BRL
R$0.62333334
|1 FERMA до CAD
C$0.14524272
|1 FERMA до BDT
৳12.0329559
|1 FERMA до NGN
₦156.13390674
|1 FERMA до UAH
₴4.22212518
|1 FERMA до VES
Bs5.144013
|1 FERMA до PKR
Rs28.03285359
|1 FERMA до KZT
₸52.17945579
|1 FERMA до THB
฿3.43035063
|1 FERMA до TWD
NT$3.31334955
|1 FERMA до CHF
Fr0.0907767
|1 FERMA до HKD
HK$0.78269688
|1 FERMA до MAD
.د.م1.01468178