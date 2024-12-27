Сьогоднішня ціна Ferma (FERMA)

Поточна ціна Ferma (FERMA) сьогодні становить 0.100863 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна FERMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ferma:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.82K USD

- зміна ціни Ferma протягом дня — +2.44%

- циркуляційна пропозиція – 11.00M USD

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